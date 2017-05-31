Чебоксары, 31 мая, 2017, 20:18 — ИА Регнум. В конкурсе приняли участие шесть человек, при этом в администрации фамилии остальных пяти претендентов разглашать не стали. Как стало известно ИА REGNUM, помимо Чепрасовой, на пост мэра второго по величине города в Чувашии также претендовали директор новочебоксарской школы №16 Игорь Пайков, руководитель компании «Элма» Станислав Басников, экс-депутат городского собрания Чебоксар Виктор Федоров, представитель компании «Стройкомплект» Леонид Белов, заместитель начальника Чебоксарского района гидротехнических сооружений Юрий Васильев.

Cap.ru Заседает конкурсная комиссия

«Конкурсная комиссия внимательно выслушала всех кандидатов, их предложения по дальнейшему развитию города. После обсуждения члены конкурсной комиссии поддержали кандидатуру Ольги Чепрасовой», — приводят на сайте Новочебоксарска слова главы города Олега Матвеева.

Её кандидатура была единогласно поддержана сначала конкурсной комиссией, а затем городскими депутатами. Чепрасова «поблагодарила городское собрание депутатов за доверие и выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество», говорится в релизе.

Мнения экспертов по поводу данного назначения разделились. Одни считают, что «она заслуживает данный пост и справится с работой». Другие полагают, что она «слабый управленец», который в отличие от Калиниченко не будет проявлять «непослушания» и будет «полностью подконтрольна региональной власти».

«Не хочу обидеть никого, но претенденты не совсем понимали, что такое бюджет, как он формируется бюджет, не знали муниципальные программы и федеральные законы — хотя бы 131-й (об общих принципах организации местного самоуправления), который должен знать как «Отче наш» каждый конкурсант. Единственный, кто это знал и по определению должен был знать, это Ольга Чепрасова», — говорит член конкурсной комиссии, депутат Госсовета Чувашии от «Справедливой России» Сергей Семенов.

Он отметил, что Чепрасова «долго к этому шла», «заслуживает данный пост» и справится с работой.

«Мне дали слово (на собрании депутатов), и я сказал, что надо работать вместе, а не смотреть на партийную принадлежность. Чиновникам необходимо остановить кадровую чехарду и заняться хозяйством, а не политикой. Депутатов я просил не втягивать администрацию в политические интриги, а заниматься законодательством», — сказал Сергей Семенов.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что Чепрасова, может, и сильна как экономист, но «слабый управленец», о чём свидетельствуют «городские дела».

«В городе — бардак, он стал неуправляемым. Нужен сильный и жёсткий управленец, какой Чепрасова, на мой взгляд, не является. Зато у региональной власти с точки зрения послушания с ней проблем не будет, в отличие от Калиниченко. Складывается ощущение, что набирают в администрацию по остаточному принципу, в том числе на руководящие посты. Понабрали ряд молодых так называемых «специалистов», которые не могут ответить на простые вопросы. Свежий пример: на этой неделе были в Новочебоксарске по жалобе граждан, и в ходе инспекции по улице 10-й Пятилетки бросился в глаза настоящий казус — фонарный столб посреди пешеходного тротуара вдоль недавно отремонтированной дороги. Удивительно, но его словно бы не заметили ни строители-подрядчики, ни представители муниципалитета, принимавшие работу», — говорит Владислав Солдатов.

Напомним, за последние девять лет в Новочебоксарске сменилось уже семь руководителей, и они стали меняться всё чаще. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 апреля 2016 года глава администрации Новочебоксарска Олег Бирюков, проработав 1,5 года, досрочно и внезапно сложил полномочия. В отставку чиновник попросился за полгода до окончания двухлетнего контракта. Вскоре после этого на него завели уголовное дело. В июне 2016 года главой администрации Новочебоксарска стал руководитель межрайонного отделения энергосбытовой компании Игорь Калиниченко, который ранее немногим более года работал первым заместителем сити-менеджера. На посту он не продержался и года. Его деятельность сопровождалась скандалами, начавшись с детского кордодрома, продолжившись сутяжничеством с детьми и журналистами, «гонением» бабушек. В скандал была втянута и церковь в лице Чебоксарско-Чувашской митрополии. После отставки Калиниченко иски были отозваны.

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Справка ИА REGNUM. Ольга Викторовна Чепрасова окончила Московский кооперативный институт и Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова. С 1992-го года по 2001-й год работала в финансовом отделе Новочебоксарской городской администрации, затем в течение шести лет трудилась в Минфине Чувашии, где прошла путь от главного специалиста до главного бухгалтера. В 2007 году вернулась в администрацию Новочебоксарска, где работала на разных должностях, в том числе начальником отдела экономики, начальником управления, заместителем главы администрации. В 2012—2014 годах возглавила отдел по взаимодействию с общественными объединениями и организационной работы администрации Калининского района города Чебоксары. С октября 2014 года работала заместителем главы администрации Новочебоксарска по экономике и финансам. 31 мая 2017 года назначена сити-менеджером Новочебоксарска.