Киев, 31 мая, 2017, 20:18 — ИА Регнум. Украинским силовикам их командование запретило применять все виды оружия в Донбассе в течение суток с 00:00 1 июня, сообщает пресс-центр штаба украинской карательной операции.

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

«Тридцать первого мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 00:00 часов 1 июня 2017 года до 00:00 часов 2 июня», — указано в сообщении пресс-центра в Facebook.

При этом украинские представители в Совместном центре по контролю и координации также подтвердили, что 1 июня ВСУ будут соблюдать «режим тишины» по всей линии соприкосновения.

Тем не менее, штаб карательной операции указал, что «…в случае возникновения со стороны противника угрозы жизни военнослужащих, мирных жителей, а также попыток изменения линии соприкосновения, подразделения вооружённых сил Украины будут в любой момент готовы применить оружие».

Стоит отметить, что помимо частей и подразделений Вооруженных сил Украины в боевых действиях в Донбассе участвуют многочисленные вооруженные формирования, которые до сих пор не включены в структуры ВСУ или МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, еще в феврале 2015 года лидерами государств «нормандской четверки» (России, Украины, Франции и Германии) и участниками Контактной группы были определены меры по выполнению Минских договоренностей. В документе из 13 пунктов была указана необходимость прекращения огня в Донбассе, отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также перечислены меры политического урегулирования вооруженного конфликта на Украине.