Кишинёв, 31 мая, 2017, 20:14 — ИА Регнум. «За 25-летнюю историю дипломатических отношений между Молдовой и Россией ещё никогда наши двухсторонние отношения не находились на краю пропасти, как сейчас», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя решение России выслать пять молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинева, передает корреспондент ИА REGNUM.

Aurelian Sandulescu Флаг Молдавии

По словам Додона, к этому привели «безответственные решения и действия молдавского правительства и парламентского большинства, предпринимаемые не в интересах своего народа, а исходя из геополитических интересов западных кураторов». «В течение ближайших дней проведу встречи на разных уровнях с руководством Российской Федерации. Надеюсь, других ответных мер экономического и социального характера со стороны России не последует. Но это зависит, в первую очередь, от Кишинёва», — добавил молдавский президент, который находится в Санкт-Петербурге для участия в Международном экономическом форуме.

«Если правительство и дальше будет нагнетать напряжение в молдавско-российских отношениях, провоцировать разрыв с нашим главным стратегическим партнёром — Российской Федерацией, свое слово скажем мы, народ Республики Молдова», — добавил Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, молдавские власти 29 мая объявили персонами нон грата пятерых сотрудников посольства России в Кишиневе. Причины решения не называются. В ответ Россия объявила о выдворении пяти молдавских дипломатов.

Президент Молдавии Игорь Додон осудил «возмутительный жест в отношении нашего стратегического партнера Российской Федерации». Впрочем, ничего, кроме выражения возмущения президент, обладающий в Молдавии декоративными полномочиями, предпринять в этой связи не может.

Местные эксперты, политики и СМИ отмечают, что он даже боится произнести имя реального автора решения о высылке российских дипломатов — лидера правящей Демпартии и фактического руководителя страны Владимира Плахотнюка.