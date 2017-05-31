Ереван, 31 мая, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Указами президента Армении Сержа Саргсяна от 31 мая назначены министры образования и науки, охраны природы, территориального управления и развития, труда и социальных вопросов. Все четверо занимали аналогичные должности и до ухода в отставку, которая была обусловлена требованием Конституции.

Photolure Президент Армении Серж Саргсян

Согласно пресс-службе президента Армении, кресло министра образования занял Левон Мктрчян, министра охраны природы — Арцвик Минасян, министра территориального управления — Давид Локян, министра труда — Артем Асатрян.

При этом Мкртчян, Минасян и Локяна являются членами партии Дашнакцутюн, с которой победившая на парламентских выборах Республиканская партия Армении подписала коалиционное соглашение.

Ранее Серж Саргсян уже назначил вице-премьера и 14 министров. Все министры, за исключением министра юстиции Арпине Ованнисян, сохранили свои посты. Последняя перешла на работу в парламент, а вместо неё министром стал Давид Арутюнян, работающий министром-руководителем аппарата правительства. Его должность была упразднена.

18 мая, в день первого заседания парламента Армении шестого созыва, в соответствии с требованием Конституции, правительство Армении и премьер-министр Карен Карапетян ушли в отставку. В тот же день указом президента Сержа Саргсяна Карапетян был переназначен на пост премьера.

В ближайшее время Национальное Собрание должно рассмотреть программу правительства. Впрочем, утверждение программы исполнительного органа пройдёт без серьёзных обсуждений, так как в парламенте коалиция РПА-Дашнакцутяюн обладает конституционным большинством.