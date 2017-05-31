Киев, 31 мая, 2017, 20:25 — ИА Регнум. Согласно данным исследования берлинского Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) «Донбасс: две части, все же одна?», 56% населения ДНР и ЛНР видят свое будущее в составе Украины. Соответствующие результаты социсследования опубликованы на сайте организации, их также публикует 31 мая украинский сайт «Громадське ТБ».

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

Отмечается, что в 2016 году немецкие социологи опросили более 2 тысяч жителей Донбасса по обе стороны линии разграничения (территории подконтрольные ВСУ, ДНР и ЛНР). Согласно данным исследования, аналитики сделали вывод, что «Киеву не стоит отказываться от» отдельных регионов Донбасса; «в то время как Москва не может рассчитывать на непоколебимую лояльность населения» ДНР и ЛНР. Так, согласно опросу, 65% населения подконтрольного ВСУ Донбасса видят свое будущее в составе Украины при сохранении обычного областного статуса. Только 26% хотят определенной автономии. В то же время, желание жителей ДНР и ЛНР оказались почти идентичными.

«Взгляды населения в республиках разнообразнее, чем можно было ожидать: 21% жителей хотят быть частью Украины без особого статуса, а 35% предпочитают особый статус для этих территорий внутри Украины», — говорится в материале .

При этом только 11% жителей ДНР и ЛНР видят Донбасс в составе Российской Федерации, в то же время 33% опрошенных согласны на присоединение к РФ только при условии предоставления республикам «особого статуса».В ZOiS информируют, что проведенный в 2016 году опрос охватывал большой диапазон вопросов, начиная от самоидентификации, ее изменения за время войны, отношение к реформам на Украине и ее внешнеполитического курса. Также сообщается, что 46% жителей ДНР и ЛНР не доверяют российским СМИ. В то же время украинским СМИ не доверяет 86% населения. Более 80% жителей подконтрольных Украине районов одинаково не доверяют ни президенту России Владимиру Путину, ни президенту Украины Петру Порошенко. Стоит отметить, что по состоянию на 29 мая 2017 года Минсоцполитики Украины взяло на учет 1 584 472 переселенца из ДНР, ЛНР и Крыма.

Центр ZOiS был создан в 2015 году решением Бундестага, как экспертное учреждение для лучшего понимания ситуации в Восточной Европе. Это уже второй доклад ZOiS по ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля глава ДНР Александр Захарченко заявил, что по состоянию на декабрь 2016 года только 26% населения ДНР поддерживают независимость республики.

По словам Захарченко, в декабре 2016 года 56% населения ДНР поддерживали вхождение республики в состав России.

«Я могу сообщить данные социологии, которую мы делаем для себя, не для публикации. Предпочтения наших жителей менялись. Например, за независимое государство ДНР высказывались в декабре 2015 года 9%, а в декабре 2016 года — 26%. За присоединение к России в декабре 2015 — 64%, а в декабре 2016 — 56%. За этот период вариант «Автономная республика в составе федеративной Украины (особый статус)» упал с 9% до 3,4%, а вариант «Как раньше (в составе унитарной Украины)» колебался в пределах от 2,3% до 9%. Так что, судите сами», — отметил Захарченко.

Напомним, в январе 2017 года организация «Патриотические силы Донбасса» (ДНР) опубликовала результаты опроса, проведенного центром «Инициатива».

Так, на вопрос «Доверяете ли Вы политике Российской Федерации в отношении Донецкой народной республики?» отрицательно ответил 41% опрошенных. При этом год назад отрицательный ответ на этот же вопрос давали лишь 14% дончан.

«Как показал опрос, 47,4% жителей республики по-прежнему полностью доверяют политике Российской Федерации в отношении ДНР (незначительное снижение на 0,7%). Вместе с тем, на 27% увеличилось число респондентов, которые высказали свое недоверие к политике России по отношению к самопровозглашенной республике. По сравнению с предыдущим исследованием (14,3%), спустя год, 41,3% опрошенных граждан заняли отрицательную позицию в этом вопросе. Рост показателя составил 27%», — комментируют авторы опроса полученные данные.

На вопрос «Какую политику, по Вашему мнению, проводит Российская Федерация по отношению к Донецкой народной республике?», большинство опрошенных (31,7%) выразило надежду, что Россия однажды все же включит ДНР в свой состав. Однако почти такое же количество людей (28,6%) считает, что Россия создает в Донбассе «буферную зону». Примерно четверть респондентов считает, что «Россия намеревается вернуть Донбасс Украине».