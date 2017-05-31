Москва, 31 мая, 2017, 20:03 — ИА Регнум. Мэрия Москвы отказала оппозиционному блогеру Алексею Навальному в организации акции против коррупции 12 июня. Об этом сегодня, 31 мая, заявил журналистам глава московского департамента региональной безопасности Владимир Черников.

Day Donaldson Алексей Навальный

Чиновник пояснил, что гражданину, который привлекался к административной ответственности, запрещено быть организатором массового публичного мероприятия.

Также Черников отметил, что сторонникам Навального мэрия продолжила перенести их митинг и шествие с Тверской улицы на проспект Сахарова или на юго-восток Москвы. Чиновник пояснил, что проспект Сахарова — это традиционное для проведения таких мероприятий место в центре города, где проще организовать движение транспорта, особенно в праздничный день.

Также Черников заявил, что 12 июня на улицах Тверская и Охотный ряд намечены мероприятия в честь Дня России, а на 1-й Тверской-Ямской проводятся ремонтные работы.

Мэрия заявила о готовности продолжить переговоры со сторонниками Навального насчет их шествия и митинга.

Стоит отметить, что в мэрию были поданы сразу две заявки на проведение шествия и митинга в центре Москвы против коррупции — от самого Навального, и от его соратника, директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова.