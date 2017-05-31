Кабул, 31 мая, 2017, 19:47 — ИА Регнум. Не менее семерых граждан США были ранены в результате теракта, устроенного в Кабуле, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

Oxam Кабул

По информации телеканала, трое из семерых раненных являются государственными служащими.

При этом телеканал CNN отметил, что эти данные не окончательны и информация о пострадавших от взрыва в Кабуле гражданах США будет уточняться.

Напомним, утром 31 мая в Кабуле у здания посольства ФРГ в Афганистане был взорван заминированный автомобиль. Ответственность за этот теракт взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По имеющимся на этот момент данным, в результате взрыва погибли не менее 90 человек, а еще порядка 300 получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывной волной задело здания нескольких дипломатических представительств, а также офис китайского информагентства «Синьхуа».