Канберра, 31 мая, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Самолет рейса MH128, направлявшийся из Мельбурна в Куала-Лумпур, был вынужден вернуться обратно из-за инцидента на борту, говорится в заявлении компании Malaysia Airlines.

Denniss Boeing 747—400 авиакомпании Malaysia Airlines

Посадка прошла успешно, экипаж ждет прибытия сотрудников службы безопасности, добавили в Malaysia Airlines.

Рейсы, направляющиеся в Мельбурн, перенаправлены в другие аэропорты. Самолет Malaysia Airlines находился в воздухе 14 минут.