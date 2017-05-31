Киев, 31 мая, 2017, 19:34 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины утверждает, что Стокгольмский арбитражный суд отменил запрет украинской компании «Нафтогаз Украины» на реэкспорт российского газа, а также постановил пересмотреть цену в контракте «Нафтогаза» и «Газпрома» от 2014 года. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Их позиция (Стокгольмского арбитражного суда — ИА REGNUM ) по ключевым вопросам оказалась следующей: условие «бери или плати» (львиная доля финансовых требований «Газпрома») упразднено полностью; запрет реэкспорта отменён полностью; формула цены пересмотрена с 2014 года — европейский хаб», — пишет Зеркаль.

Напомним, ранее пресс-служба «Нафтогаза» сообщила, что Стокгольмский арбитражный суд отменил условие «бери или плати» (take or pay), обозначенное в его контракте с «Газпромом» на поставку российского газа.