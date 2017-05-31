Вашингтон, 31 мая, 2017, 19:25 — ИА Регнум. «Президент США Дональд Трамп пытается принять личное участие в расследовании «кремлевского дела», ведущемся в Конгрессе, — пишет испанский информационно-аналитический портал El Economista. — В среду, 31 мая он призвал законодателей заслушать одного из своих помощников Картера Пейджа».

«Не вижу, не слышу, не скажу»

По мнению издания «таким путем президент пытается противостоять показаниям директоров ЦРУ и ФБР. Причем на этот раз он действует в соответствии с постулатом «лучшая защита — это нападение», заявив, что демократы препятствуют вызову Пейджа в Сенат для дачи показаний, опасаясь, что данные, которыми обладает Пейдж сыграют против них».

Портал отмечает, что «Трамп не представил никаких доказательств препятствования демократами процессу» и цитирует твиттер главы Белого Дома: «Теперь демократы, пытавшиеся уличить Пейджа в работе на Россию, не хотят, чтобы он рассказал, что было на самом деле. Они хотят заболтать тему, разрушив ее фальшивыми или полуправдивыми показаниями Джеймса Коми и Джона Бреннана. Охота на ведьм продолжается!»