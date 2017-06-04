Севастополь, 5 июня, 2017, 01:42 — ИА Регнум. Один из самых обсуждаемых режиссеров современности, Эмир Кустурица, показал на кинофестивале «Золотой Витязь» свой фильм «По Млечному Пути». У картины уже есть главный приз Венецианского кинофестиваля, правда, фильм сталкивается с лавиной критики: еще бы, это же Кустурица. Его никогда не воспринимали в едином восторженном порыве. О работе эпатажного режиссера пишет редактор ИА REGNUM Людмила Лис.

Medija centar Beograd Эмир Кустурица

Возможно, что критикующие картину за отсутствие идеи и структуры просто не способны мыслить масштабно. В отличие от героев фильма, которые чувствуют себя частью мироздания. Как это часто бывает в фильмах Кустурицы, в этой картине нет ни одного «нормального человека». Зато они «на ты» с пространством и временем, и способны по воздуху переноситься в другое место. Не сверхъестественно, а вполне себе естественно — просто обладая верой и знанием чего-то сокровенного.

А еще это фильм о вере, и о человеке, который не утратил связь с Богом, живя в этом безумном мире. Общаться с Богом напрямую герою не дано, зато у него есть посредники — животные, которые остаются послушными своему Творцу и способны помогать человеку. Нечто сказочное видится в такой идее.

Как воплотили ее на экране исполнители главных ролей, сам Кустурица и красавица Моника Белуччи, читайте здесь: «Будьте как боги»

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