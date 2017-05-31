Калининград, 31 мая, 2017, 19:32 — ИА Регнум. До Калининградской области дошли отголоски столичного урагана. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в единой дежурно-диспетчерской службе Калининграда, сегодня, 31 мая, в областном центре ветром повалено 14 деревьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

Одно из деревьев упало сразу на три припаркованных автомобиля — инцидент произошел на ул. Летней в Калининграде.

«Машины сильно повреждены. По предварительным данным, в результате никто не пострадал», — сообщается в сообществе «Система 112 Калининград» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению синоптиков, сегодня, 31 мая, порывы ветра в Калининграде достигали 17 м/сек.

Напомним, в последний раз ураганный ветер над Калининградом пронёсся в ноябре 2015 года. Тогда в регионе шторм повалил более 40 деревьев и нарушил электроснабжение в шести районах.