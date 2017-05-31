Челябинск, 31 мая, 2017, 19:28 — ИА Регнум. О принятии мер в отношении нарушителей общественного порядка, на прошедших фестивалях красок в Челябинске сообщил подполковник полиции Сергей Абдувалеев на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Челябинска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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31 мая на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних при администрации города Челябинска с представителями полиции и СМИ состоялось обсуждение инцидента, связанного с поведением подростков на «фестивале красок», прошедшем 27 мая возле торгового комплекса «Горки». По заявлениям полицейских, вопрос требует «тщательного разбирательства как со стороны правоохранительных структур, так и со стороны всех органов системы профилактики».

Представитель регионального главка полиции в ходе заседания предложил для решения возникшей проблемы совместно с системой образования в лице директоров и преподавателей школ, а также с родительскими комитетами, выстроить работу по профилактике и недопущению подобных событий в будущем. Полицейский призвал сделать все, чтобы донести до детей информацию о неотвратимости наказания при нарушении закона, а также отметил современные технические возможности органов внутренних дел по установлению личностей нарушителей. Сергей Абдувалеев предложил также разъяснить подросткам, что им может грозить административная и уголовная ответственность, которая в случае наступления, может повлиять на дальнейшую судьбу учащихся. Это может сказаться, отметил полицейский, как на дальнейшей учебе, так и при последующем трудоустройстве.

Первый заместитель главы администрации города Челябинска, председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Челябинска Наталья Котова поддержала инициативы правоохранителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 мая на площадке возле ТК «КС» состоялся фестиваль красок, на котором в основном несовершеннолетние приобретали у организаторов разноцветные порошки и разбрасывали их в толпе, устраивая таким образом празднество. Охрану мероприятия осуществляли охранники ЧОП. Обсыпание красками сопровождалось музыкой, выступлениями артистов, танцевальных групп. В среде несовершеннолетних родителями, присуствовавшими на событии, были зафиксированы растлевающие действия на сцене, нецензурные выражения и призывы, в толпе детей присутствовали пьяные подростки, а также имело место курение сигарет.

Представители местная епархия инициировали проверку прокуратуры организаторов и всего мероприятия на наличие угрозы безопасности страны. В администрации Челябинска заявили, что нашли причин не разрешать проведение массовых мероприятий.

27 мая на мероприятии, проходившем возле ТК «Горки», охрану уже обеспечивали полицейские. Однако подростки стали проявлять агрессию в отношении представителей правоохранительных органов. Подростки окружали полицейские машины, выкрикивали ругательства на уголовном слэнге, нецензурно выражались в отношении полицейских. В какой-то момент толпа детей обступила полицейский «УАЗ» и стала его пинать, сотрудники полиции включили сирену и ретировались с площадки. События вызвали широкий резонанс во всей России.