Тбилиси, 31 мая, 2017, 19:22 — ИА Регнум. Вопрос убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория и наказания виновника убийства, находящегося на территории Абхазии Рашида Кани оглы представители правительства Грузии вновь поставили на очередной встрече в рамках Механизма превенции и реагирования на инциденты 31 мая в Гале.

Абхазия.рф Прокуратура Абхазии

На очередное требование грузинской стороны о «выдаче ей убийцы гражданина Гиги Отхозория» представители Абхазии сообщили, что прокуратура прекратила уголовное преследование в отношении Рашида Кани оглы. Представители Грузии пообещали, что примут все меры, чтобы обвиняемый в убийстве Гиги Отхозория обязательно предстал перед правосудием.

По оценке Службы госбезопасности Грузии, решение абхазской прокуратуры о прекращении уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого в убийстве Гиги Отхозория, крайне негативное и однозначно циничное.

Как сообщалось ранее, гражданин Грузии Гига Отхозория был убит 19 мая 2016 года в селе Хурча Зугдидского района.

По информации грузинской стороны, 19 мая на границе между селом Хурча Зугдидского района и селом Набакеви Гальского района российский пограничник (позднее в Грузии выяснили, что это был Рашид Кани оглы) ранил уроженца села Баргеби Гальского района Гигу Отхозория. Ему было нанесено шесть огнестрельных ранений, в том числе одно — в голову. 30-летний Отхозория был доставлен в Зугдидскую больницу, где вскоре скончался.

По информации Службы госбезопасности Грузии, на 46-й встрече в рамках МПРИ обсуждались происшедшие за последний период инциденты, возобновившийся процесс установки заграждений на пограничной линии, решение о закрытии контрольно-пропускных пунктов на границе между Грузией и Абхазией и вызванные им проблемы.

Следующая встреча в рамках МПРИ в Гале пройдет 28 июня.