Вашингтон, 31 мая, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Завершаются приключения американской морской ударной группы во главе с авианосцем «Карл Винсон», демонстрировавшей Пхеньяну силу ВМФ США, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Пентагон.

U.S. Navy Photo by Photographer's Mate 2nd Class Michael Watkins Авианосц CVN-70 «Карл Винсон»

Напомним, что этот авианосец с середины апреля 2017 года не сходил со страниц мировых СМИ, когда президент США ДональдТрамп во время движения авианосца в сторону Австралии, заявил, что авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном» уже «на подходе к Корейскому полуострову» для воспрепятствования ракетным испытаниям КНДР.

Тогда «Карл Винсон» шел к берегам Кореи так долго, что общественность начала беспокоиться за его судьбу и главе Пентагона Мэттису пришлось объяснять, что президента США неверно информировали его подчиненные.

Когда ставший знаменитым авианосец все-таки дошел до Японского моря, то в течение нескольких недель бороздил воды близ Корейского полуострова, наблюдая за северокорейскими ракетными испытаниями.

Теперь Пентагон пришел к выводу, что авианосцу «Карл Винсон» пора взять курс на выход из Японского моря.

После ухода «Карла Винсона» у побережья Кореи останется авианосец «Рональд Рейган» и идущий ему на помощь «Нимиц» вместе с кораблями эскорта и подводными лодками.