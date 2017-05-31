Тбилиси, 31 мая, 2017, 19:18 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ада Маршания в очередной раз поставила вопрос о необходимости диалога с Россией. Как заявила Маршания на пленарном заседании парламента 31 мая, без переговоров с Россией решить территориальные проблемы Грузии невозможно.

Vestikavkaza.ru Парламент Грузии

Она подчеркнула, что все зарубежные партнеры Грузии, в том числе НАТО, ищут пути для реального диалога с Россией, а правительство Грузии никаких шагов в этом направлении не предпринимает.

«Политического диалога с Россией у нас нет, и наши беженцы не могут вернуться в свои дома, а мы каждый день теряем то одно наше село, то другое», — констатировала депутат и еще раз выразила готовность поехать в Москву, чтобы начать прямой диалог с депутатами российской Госдумы.

Ей ответил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, который отметил, что НАТО стремится обратить Россию в цивилизованные рамки, и подчеркнул, что питать иллюзии насчет добровольного возвращения Россией грузинских территорий не стоит.

«НАТО пытается обратить Россию в цивилизованные рамки и принудить ее стать соучастником тех международных норм, в рамках которых должна быть восстановлена наша территориальная целостность. Но если кто-то питает иллюзию, что благодаря нашим попыткам господин Путин завтра же вернет нам территории, в это никто не поверит», — пояснил Сесиашвили.

По его словам, Грузия сделала правильный выбор, стремится стать полноправным членом цивилизованного мира, Евросоюза и НАТО, а это обеспечит ей безопасность и всестороннее развитие.

О необходимости диалога с Россией Ада Маршания заявила и днем ранее, на заседании временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности, где обсуждался проект резолюции «о незаконных действиях России в Абхазии и Южной Осетии».