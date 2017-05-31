Грозный, 31 мая, 2017, 19:03 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал готовность пригласить в Чечню финского журналиста, которого интересует положение дел в республике в связи с заявлениями о притеснениях геев. При этом чеченский лидер отметил, что сама ситуация, в которой ему придется выполнять за журналистов их обязанности по объективному изложению фактов, выглядит более чем странно.

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«Правда для меня несколько непонятно, что я как глава Чеченской республики и Захарова как представитель МИД должны делать работу за журналистов. Организовывать их, направлять, призывать к объективности и независимости. Но, как я уже говорил, готов помочь и приглашаю финские СМИ к нам в республику», — приводит слова Кадырова «Life».

Как отметил глава Чечни, «в республике каждый день — день открытых дверей».

Приезжайте. Пишите правду. Но как-то неактивно стремятся за объективностью журналисты. Прям хоть конкурс устраивай — «Напиши правду — получишь айфон 7», — пошутил Кадыров в Telegram.

Напомним, с просьбой организовать поездку для корреспондента финского телевидения обратилась к главе Чечни официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посоветовала не политизировать вопрос о ситуации в Чечне с геями и адресовать вопрос о нарушении их прав непосредственно Кадырову, а не в министерство иностранных дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая Рамзан Кадыров пригласил в республику президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель. По словам главы региона, они смогут при оценке ситуации в Чечне с правами человека руководствоваться не ложной информацией, а собственными впечатлениями.

Напомним, вопрос преследования геев в Чечне подняла «Новая газета», опубликовавшая информацию о том, что в регионе якобы задержаны более 100 представителей сек-меньшинств и трое из них даже убиты.