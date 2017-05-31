Москва, 31 мая, 2017, 19:03 — ИА Регнум. В торжестве приняли участие восемь семей: родители и их дети из восьми субъектов федерации.

Document.kremlin.ru Знаки ордена Родительская слава для ношения в торжественных случаях (мужской и женский вариант)

Кроме того, на церемонии присутствовали вице-премьер РФ Ольга Голодец, глава министерства образования Ольга Васильева, зампред Госдумы Ирина Яровая, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, а также руководители регионов, семьи из которых отмечены почетной наградой.

Сорокашестилетний Сергей Стригалев, работающий на судоходную компанию «Башволготанкер», и его супруга, 45-летняя уборщица служебных помещений Елизавета приехали в Кремль из Ярославской области, а с ними десять их детей, самому младшему из которых три года, а самому старшему — 24.

Сорокадевятилетний слесарь Валерий Новик и его 48-летняя супруга Татьяна привезли из Карелии шестерых детей.

Из Астраханской области приехала семья Шитовых — 44-летние Сергей и Ксения и их 12 детей.

Девятерых детей привезли в российскую столицу из Северной Осетии Артур и Тэрэза Габеевы.

Из Пермского края слесарь Андрей Богомолов и его супруга — кухонный работник детского сада Оксана — приехали с 14 детьми.

Из Приморского края 42-летний индивидуальный предприниматель Петр Юдицкий и его супруга Юлия приехали тоже с 14 детьми.

Орден «Родительская слава» был учрежден 13 мая 2008 года.

Им награждаются родители и усыновители, которые воспитывают семерых и более детей. Награждаемые должны состоять в браке и вместе со своими детьми составлять социально ответственную семью, вести здоровый образ жизни, обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности, подавать пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Указом президента от 13 декабря 2012 года установлено, что одному из награжденных родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей. В прошлом году награды были вручены семьям из Тверской области (11 детей), Калининградской области (8 детей), Краснодарского края (7 детей), Ингушетии (9 детей), Самарской области (12 детей), Свердловской области (7 детей), Алтайского края (12 детей), Крыма (8 детей), Хабаровского края (8 детей).