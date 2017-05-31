Вена, 31 мая, 2017, 18:57 — ИА Регнум. Власти Австрии депортировали 17 граждан Афганистана обратно на родину, 31 мая сообщает Associated Press.

Афганистан

В среду, 31 мая, депортированы 17 человек, заявил представитель МВД Австрии Карл-Хайнц Грундбойк.

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Власти Австрии считают, что некоторые районы Афганистана являются достаточно безопасными для возвращения мигрантов, которые не могут претендовать на статус беженца.

Напомним, согласно официальной статистике, 309 афганских мигрантов покинули Австрию за первые четыре месяца 2017 года после получения отказа в предоставлении убежища.

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Сегодня, 31 мая, террорист смертник атаковал столицу Афганистана Кабул. Взрыв заминированного автомобиля унес жизни по меньшей мере 90 человек, еще 400 человек получили ранения.