Каракас, 31 мая, 2017, 18:52 — ИА Регнум. «Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес выступила в среду, 31 мая с выражением сожаления по поводу лоббирования Бразилией, Гватемалой, Колумбией, Мексикой и Панамой в Организации Американских Государств вопроса об иностранной интервенции в Боливарианскую Республику, — пишет корреспондент Нельсон Давид Альгейда, приводя на странице издания публикацию, сделанную главным дипломатом страны в своем Твиттере.

Nicolas Raymond Флаг Венесуэлы

«Пять стран, известных наибольшим социальным неравенством хотят вмешаться в дела Венесуэлы за то, что у нее проявление социального неравенства минимально», — написала Делси Родригес.

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Журналист также отмечает со ссылкой на данные портала RT, что «Аргентина, Венесуэла и Уругвай — три государства, лидирующие среди стран Латинской Америки по уровню социального равенства с коэффициентом Джини, равным 0,4».

Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества конкретного региона или государства, макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны. Шкала коэффициента изменяется от 0 до 1. Чем ближе к нулю, тем более равномерно распределение доходов в стране.