Москва, 1 июня, 2017, 04:11 — ИА Регнум. Наличие в России развитой технологии гомогенного реактора, представляющего собой необычную систему, в которой ядерное топливо и замедлитель взаимодействуют в виде жидкой смеси, позволяет надеяться на прорывные достижения отечественных ядерщиков в изотопной тематике.

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Недорогой, по сравнению со своими зарубежными собратьями, гомогенный реактор «Аргус» создан с использованием таких «отсталых» советских технологий 80-х годов, повторить которые не может до сих пор никто в мире. Это дает российскому реактору достаточную «защиту от копирования», позволяющую в силу уже упомянутой относительной дешевизны, сочетаемой с высокой эффективностью, занять почетное место на рынке оборудования, предназначенного для работы с изотопными материалами и их производства.

Подробности читайте в статье: Россия заканчивает подготовку к революции в ядерной медицине

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