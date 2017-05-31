Оренбург, 31 мая, 2017, 18:45 — ИА Регнум. В Оренбургской области в районе села Краснохолм 31 мая произошло столкновение машины скорой помощи и легкого автомобиля «Датсун». От удара оба транспортных средства опрокинулись в кювет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

56.мвд.рф На месте ДТП

56.мвд.рф На месте ДТП

Водитель иномарки скончался на месте. Водитель спецмашины умер в больнице Оренбурга, куда был доставлен вместе с раненым медработником, в момент аварии находившимся в салоне транспортного средства.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ДТП. Предварительно установлено, что водитель иномарки выехал на полосу встречного движения.

56.мвд.рф На месте ДТП

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смертельные ДТП с участием машин скорой помощи не редкость. Одно из нашумевших произошло в Челябинске в октябре 2016 года. Погибли водитель, фельдшер и ребёнок.