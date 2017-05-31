Югра: борец с коррупцией заподозрен во взятках
Лангепас, Югра, 31 мая, 2017, 18:36 — ИА Регнум. В Югре начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Лангепасу подозревают в получении двух взяток. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления СКР по ХМАО.
Высокопоставленного полицейского подозревают как минимум в двух эпизодах взяточничества в 2016 и 2017 годах за оказание покровительства в осуществлении предпринимательской деятельности.
Его коллеги из окружного УМВД сообщают, что если вина начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции будет доказана, то ему грозит увольнение из органов по отрицательным мотивам, а его руководству обеспечено в таком случае дисциплинарное взыскание. На данный момент проводится служебная проверка.
Это не первое громкое дело 2017 года о взяточничестве относительно высокопоставленного полицейского Югры. Ранее был отстранен от должности по подозрению в коррупции начальник отдела МВД России по городу Радужному Александр Валюхов. Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции и ФСБ задержали его в момент передачи взятки. Органы СКР завели уголовное дело по статье 291 УК РФ («Дача взятки»).
Подозреваемый был задержан. «Предварительно установлено, что сотрудник оказывал содействие лицам в их незаконной деятельности», — говорилось в официальном сообщении полиции.