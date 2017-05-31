Киев, 31 мая, 2017, 18:33 — ИА Регнум. Министр информационной политики Украины Юрий Стець подал заявление об уходе в отставку, сообщает пресс-служба министерства.

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По информации украинского ведомства, заявление передано спикеру Верховной рады Андрею Парубию.

По словам госсекретаря ведомства Артёма Биденко, Юрий Стець сообщил о своем решении в ходе разговора с членами правительства. По словам Биденко, причиной ухода в отставку стало ухудшение состояния здоровья главного информатора Украины. «Никаких политических или иных мотивов не существует», — утверждает Артём Биденко.

Биденко уточнил, что сейчас Стець нетрудоспособен и находится на официальном больничном.

Пресс-служба ведомства сообщает, что на данный момент функции главы министерства информационной политики Украины временно возложены на его первого зама Эмине Джапарову.