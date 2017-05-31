Черкесск, 31 мая, 2017, 18:28 — ИА Регнум. На днях в Карачаево-Черкесии и Ингушетии побывали заслуженный деятель искусств России, режиссер Михаил Высоцкий и хореограф-постановщик Раиса Рустамова. Они провели отбор творческих коллективов для участия в праздничном концерте в Кремле, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе главы и правительства КЧР.

UFC111 Карачаево-Черкесия

По словам Высоцкого, массовость, яркость, уровень мастерства и разнообразие как солистов, так и творческих коллективов республик — очень высоки. Отметив, что уже сталкивался с артистами из Карачаево-Черкесии при подготовке к торжествам на кремлевской сцене, посвященным 450-летию добровольного вхождения КЧР, КБР и Адыгеи в состав России, он заявил, что если тогда это были «профессионалы высокого уровня», то сейчас «это коллективы мирового уровня», достойные главной сцены страны.

Среди представителей творческих коллективов и солистов, программы которых были просмотрены в ходе отбора, были фольклорно-этнографический ансамбль песни «Алан», ансамбль «Казачья воля», Ачар Меремкулов, Арсланбек Султанбеков и Азиза Султанбекова, Руслан Катчиев, Фатима Китаева, Артем Разин.

Детские коллективы были представлены вокально-хореографическим ансамблем «Къарча», ансамблем «Ридада», ансамблем танца «Кавказ», студией национального танца «Таулу», Государственным ансамблем танца КЧР «Эльбрус», Государственным театром танца госфилармонии КЧР.

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Подарок к юбилею: На Эвересте будет установлен флаг Ингушетии

Напомним, день образования Ингушетии отмечают 4 июня. К юбилею в 2017 году приурочены ряд мероприятий, в том числе выпуск специальной юбилейной монеты и медалей, которые будут вручены выдающимся деятелям региона — ученым, политикам, спортсменам, деятелям культуры и искусства. В честь 25-летнего юбилея будет выпущена также почтовая марка.

Праздничный концерт состоится в Государственном Кремлевском дворце съездов в сентябре 2017 года. Проведение Дней культуры Ингушетии запланировано также в ряде субъектов России, Казахстане и некоторых странах Европы.