Волгоград, 31 мая, 2017, 18:27 — ИА Регнум. В Волгограде из двух существующих на сегодняшний день троллейбусных депо останется только одно. Такую информацию на своей странице в Живом журнале разместил волгоградский блогер Алексей Ульянов.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

По его словам, депо № 1, расположенное на улице Землячки, 7 будет закрыто уже с 1 июня. А все троллейбусы станут выходить на линию из депо №4 на проспекте Ленина, 94 «а». Такая инициатива городских властей, по мнению активиста, приведет к значительным финансовым затратам. Каждое утро электротранспорту придётся выезжать с центра в направлении Дзержинского района, тогда как основной пассажиропоток движется в обратном направлении, а вечером наоборот.

Как прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс», с 1 июня в Волгограде будет действовать единый центр управления троллейбусными перевозками. Его организуют на базе троллейбусного депо № 4 в Краснооктябрьском районе. Здесь будет осуществляться выпуск на линию и обслуживание всего подвижного состава.

«На протяжении последних двух лет управление троллейбусными маршрутами фактически осуществляется из одного пункта, — говорит начальник троллейбусного парка МУП «Метроэлектротранс» Анатолий Сытилин. — При этом выпуск подвижного состава осуществлялся из двух подразделений».

Теперь троллейбусы будут проходить подготовку и выпускаться на линии с одной площадки. Это позволит упросить процесс обслуживания троллейбусов, повысить качество технического обслуживания троллейбусного парка и эффективность управления маршрутами, отметил Сытин.

Кроме того, организация выпуска из единого центра управления также позволит сократить административно-управленческие расходы. Что касается работников — водителей, кондукторов, технического и ремонтного персонала, обслуживающего подвижной состав, то они будут переведены в единое подразделение. Общее количество подвижного состава, ежедневно выходящего на маршруты, в связи с централизацией управления не изменится.

Еще одна новость, которой делится блогер, «информация про сокращение маршрута №10 является действительностью, на маршрут будут выходить 6−8 машин. При этом идет речь об усилении маршрута №15, 15А, который идет до больничного комплекса, в виду загруженности».

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Как уточнили ИА REGNUM в «Метроэлектротрансе», троллейбусный маршрут №15А, который перевозит пассажиров от Больничного комплекса до площади им. Куйбышева и с июня 2016 года работает только в часы пик в будние дни, был усилен дополнительными единицами подвижного состава уже с22 мая. Таким образом, интервал движения на данном маршруте теперь составляет 10 минут вместо прежних 20.

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Троллейбус №15 связывает Дзержинский и Центральный районы. Он курсирует в границах «Больничный комплекс — железнодорожный вокзал». Интервал движения составляет 4−5 минут в часы пик, 5−6 минут в межпиковое время и семь минут в вечернее время.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что в новой транспортной схеме, которую начали внедрять в Волгограде в конце 2016 года, основная ставка была сделана на городской электротранспорт — трамваи, троллейбусы, а также автобусы большой вместимости, за это время уже были ликвидированы два популярных троллейбусных маршрута — №8 и №8а. Ранее — в апреле 2017 года канул в лету троллейбусный маршрут №18 и было закрыто депо№6 в Кировском районе.