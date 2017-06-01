Севастополь, 1 июня, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Покуда Гойко Митич пополняет списки печально известного сайта украинских националистов «Миротворец» за посещение кинофорума в Крыму, россияне с удовольствием встречают любимого актера в Севастополе. Именно там, на творческой встрече, зрители не только заново посмотрели с детства знакомый фильм «Сыновья Большой Медведицы», но и получили возможность пообщаться с лучшим в мире «индейцем». Эксклюзивное интервью у Гойко Митича предлагает читателям редактор ИА REGNUM Людмила Лис.

Цитата из к/ф «Сыновья Большой Медведицы». Реж. Йозеф Мах. 1965. ГДР, Югославия Токей Ито

В детстве Митич хотел профессионально заниматься спортом и быть тренером. Однажды зимой, когда он готовился идти кататься на лыжах, уже в дверях его застал телефонный звонок. Митич поколебался — но все же взял трубку. Оказалось, ему звонили с киностудии и приглашали на пробы, а он даже согласился не сразу, пытаясь объяснить, что сейчас никак нельзя, у него — лыжи. Теперь он говорит, что если бы тогда не снял трубку — то до сих пор бы на лыжах и катался.

Впрочем, практика показала, что выбор был сделан правильно. Когда на экраны ГДР вышли «Сыновья Большой Медведицы», его посмотрело более половины населения республики — 10 из 17 миллионов. После Митич играл множество знаменитых персонажей — Спартака, Труффальдино, Д`Артаньяна, а его Чингачгук — известнейший образ кинематографа.

При этом сам Митич говорит, что не знает, что такое слава, а звездная болезнь обошла его стороной. Может, это и возможно для человека с такими высокими требованиями к себе. Как, впрочем, и к женщинам.

Интервью с Гойко Митичем читайте здесь: Гойко Митич — Золотой Витязь России

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