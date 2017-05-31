Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 18:23 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персонами нон грата генерального консула Эстонии и главу псковской канцелярии эстонского генконсульства в Санкт-Петербурге. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Сообщается, что главе эстонского представительства вручена нота, в которой сообщается, что в качестве ответа на упомянутый провокационный шаг Таллина принято решение об объявлении персонами нон грата генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя псковской канцелярии генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик.

Этим эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок.

На Смоленской площади пояснили, что данные меры связаны с недружественной акцией властей Эстонии, объявивших нежелательными лицами двух российских дипломатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Эстонии выслали из страны генерального консула России в Нарве Дмитрия Казёнова и консула Андрея Сургаева.