Дамаск, 1 июня, 2017, 05:42 — ИА Регнум. В ходе своего ближневосточного вояжа Дональд Трамп указал на Израиль и Саудовскую Аравию как на важных союзников Вашингтона, а на Иран — как на страну, оказывающую поддержку мировому терроризму. Однако есть мнение, что Трамп «установил крайне низкую планку». Ближневосточную стратегию президента США анализирует редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Леонид Зусман / sheherazade.ru Тысяча и одна ночь Ближнего Востока

Политика Сирии, России, США и Ирана на сирийском направлении подвержена влиянию различных нестабильных факторов. Есть вероятность, что при формировании зон деэскалации (одна из которых находится на юге), и в этом случае не исключено совпадение интересов РФ, Ирана и Израиля. Как пишет израильский эксперт, «Израиль не думает, что он может вытеснить Иран из Сирии. Если они хотят быть в Алеппо, пусть будут там. Израиль просто не хочет, чтобы Иран был на границе».

А вот Турции приходится все труднее: если США нацелены на создание единого независимого Курдистана, то Анкаре придется делать все необходимое, чтобы обеспечить собственную безопасность. Выходит, что в таком случае туркам выгодно сотрудничество и с Асадом, территориальную целостность которой Анкаре, опять же, нужно защищать, и с Россией, чью поддержку она может получить, только сотрудничая с президентом Сирии.

Подробнее о хитросплетениях ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь: Москва, Тель-Авив, Анкара и Тегеран могут оказаться в одном альянсе

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