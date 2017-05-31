Вашингтон, 31 мая, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Возле отеля Трампа в Вашингтоне задержали мужчину, в машине которого обнаружили пистолет и винтовку, 31 мая сообщает Associated Press.

IFCAR Полицейский автомобиль

43-летнего Брайана Молеса, уроженца города Эдинборо, штат Пенсильвания, арестовали в центре Вашингтона.

Задержанный вел себя подозрительно и выкрикивал угрозы, в его машине обнаружили пистолет Glock 23, винтовку производства компании Bushmaster Firearms International и 90 патронов к ней, заявили представители полиции.

ФБР запросило у местной полиции информацию об инциденте, заявила представитель ФБР Миник Крамп.

Молеса обвинили в хранении незарегистрированного пистолета и боеприпасов. Расследование продолжается.