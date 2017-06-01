Воронеж, 2 июня, 2017, 00:08 — ИА Регнум. Еще в начале «нулевых» в Воронеже шла дискуссия по поводу обновления жилого фонда. Дискуссии способствовало и то, что шел строительный бум, площадок под застройку не хватало, а целые кварталы города были заняты обветшалыми домами, построенными еще в середине века в разбомбленном Воронеже. Подробности о состоянии жилого фонда обсуждают корреспонденты ИА REGNUM Марина Каширская и Зоя Емельянова.

Марина Каширская ИА REGNUM «Останки» старых двухэтажек разбросаны по всему району

Муниципальная программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилого фонда в городском округе города Воронеж», разработанная и принятая семь лет назад, с самого начала выглядела трудной для выполнения. Планы, действительно, были широки: снести более 500 ветхих домов в течение пяти лет. Финансовое обеспечение проекта предполагалось возложить на инвесторов, которые предоставили бы гражданам новые квартиры, а сами застроили бы освободившиеся участки.

Со временем программу продлили еще на пять лет, но это не отменило того, что на практике все оказалось гораздо хуже, чем предсказывали скептики. За семь лет работы программы расселили всего лишь несколько десятков зданий, причем большей частью в рамках госпрограммы ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда.

С какими трудностями столкнулись инвесторы, читайте здесь: Почему Воронеж не Москва: как провалилась программа расселения

К чему ведут просчеты городских властей, читайте здесь: В Воронеже вновь горят заброшенные властями трущобы

Обязательно посмотрите впечатляющий фоторепортаж.

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