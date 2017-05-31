Магас, 31 мая, 2017, 18:04 — ИА Регнум. В Ингушетии подорожали сахар и мука, а также макаронные изделия и крупы. Министр экономического развития республики Умалат Торшхоев объяснил повышение цен на эти продукты тем, что они завозятся в Ингушетию из других субъектов РФ. Поэтому на их стоимость влияют повышение цен на оптовых базах и на перевозку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шатер Рамадана

В республике стали дешевле мясо, рыба, молочная и кисло-молочная продукция, а также кондитерские изделия. В целом в первом квартале 2017 года индекс потребительских цен в регионе составил 102,07%, что на 2% ниже, чем в среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщили ИА REGNUM 31 мая в пресс-службе правительства региона. В Ингушетии, по словам Торшхоева, самый низкий уровень инфляции в округе.

Глава правительства региона Руслан Гагиев поручил мониторить цены и не допустить их необоснованного повышения в период священного месяца Рамадан. По поручению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова также будут организованы сельскохозяйственные ярмарки, где продукты питания будут продаваться по минимальным ценам.

Читайте также: В Ингушетии запретят торговать алкоголем по праздникам

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было объявлено, что в республике также ограничат продажу алкогольной продукции по праздничным дням. По предложению главы Ингушетии парламентарии утвердили законопроект, которым введен запрет на продажу водки, вина, пиво и других напитков, содержащих алкоголь, в священный месяц Рамадан, праздник Ид аль-Фитр, День защиты детей, День знаний, и в день последнего звонка в школах.