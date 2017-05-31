Абакан, 31 мая, 2017, 18:05 — ИА Регнум. Главные события Хакасии в специальном обзоре ИА REGNUM

Владислав Осипов ИА REGNUM Урок

Уволили после жалобы?

СМИ Хакасии распространили информацию «о вопиющем случае» чиновничьего произвола. Сообщается, что чиновники «отомстили директору школы», коллектив которой пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на урезание зарплат и сокращение размера компенсаций на коммунальные услуги.

Речь идет об Опытненской школе в Усть-Абаканском районе. По словам учителей, весной 2017 года техническому персоналу школы сократили зарплату на несколько тысяч рублей. Кроме того, педагогам сократили размер компенсации на коммунальные услуги до 1,5 тыс. рублей. «Хотя ранее субсидии могли составлять и 3, и 4, и 7 тысяч. Теперь 1,5 тысячи — это потолок», — цитирует 19rus.info педагогов Опытненской школы.

По данным информагентства, коллектив образовательного учреждения в связи с вышеизложенным решил написать письмо Владимиру Путину. А после этого, якобы, директора школы «довели до увольнения», перед этим «закошмарив проверками».

Учителя уверяют, что после письма к президенту в сельскую школу приехала министр образования Хакасии Галина Салата, а затем последовали многократные проверки.

В пресс-службе Минобразования ИА REGNUM сегодня, 31 мая, сообщили, что эта информация «не соответствует действительности».

«В первую очередь хотим сообщить, что в полномочия министерства образования Республики Хакасия не входит кадровая политика: все директора школ напрямую подчиняются учредителям. А учредителями являются управления образования городов и районов. По поводу того, что министр была в данной школе с проверкой. Галина Александровна (и. о. министра образования и науки Хакасии Галина Салата — прим. ред.) в эту школу действительно ездила, однако это был рабочий визит по приглашению самой школы. Там министр осматривала спортивный зал, в котором будет проведен ремонт, на это будут выделены денежные средства», — прокомментировали в пресс-службе Минобрнауки Хакасии.

Что касается зарплат сотрудников школы, в Минобрнауки заверили, что деньги выплачиваются «как положено»: «Есть указ президента, и мы его беспрекословно выполняем».

А по поводу компенсаций педагогам на коммунальные услуги ИА REGNUM в министерстве сообщили следующее: «В Республике Хакасия для педагогов установлена фиксированная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. В соответствии с действующим законодательством педагогические работники, обратившиеся в службы социальной защиты населения за получением данной меры социальной поддержки до 1 марта 2014 года, получают компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения в размере не более 1555 рублей в месяц (проживающие в домах, имеющих централизованное теплоснабжение, или в домах, отапливаемых посредством электрической энергии); 18 660 рублей в год (проживающие в домах, отапливаемых твердыми видами топлива). А те, педагогические работники, которые обратились для получения меры социальной поддержки после 1 марта 2014 года, получают компенсацию в размере не более 807 рублей в месяц (проживающие в домах, имеющих централизованное теплоснабжение, или в домах, отапливаемых посредством электрической энергии); 9684 рублей (проживающие в домах, отапливаемых твердыми видами топлива)».

В Минобрнауки Хакасии подчеркнули, что порядок компенсации учителям муниципальных школ устанавливается на уровне региона, исходя из возможностей бюджета: «Для выплаты компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций региона, проживающим и работающим в сельской местности, в региональном бюджете заложены средства в полном объеме».

В настоящее время, по информации пресс-службы министерства образования и науки Хакасии, директор продолжает выполнять свои обязанности и будет это делать как минимум в июне, пока дети сдают ЕГЭ.

«Если она и пожелает уволиться, то это произойдет сугубо по ее собственному желанию», — подытожили в пресс-службе. «Ей дали возможность доработать июнь», — отмечалось в СМИ.

Добавим, по последним данным Красноярскстата, в Хакасии среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций в ноябре 2016 года составляла 32 282,7 рубля. При этом средняя зарплата работников образования в январе-ноябре 2016 года была зафиксирована в размере 23 992,5 руб.

Деньги на «сбалансированность бюджета»

Власти Хакасии сегодня, 31 мая, заявили, что региону «удалось доказать необходимость дополнительной финансовой поддержки в Минфине России».

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, в Москве 30 мая прошли переговоры главы Хакасии Виктора Зимина с министром финансов России Антоном Силуановым.

«В целом, это было конструктивное обсуждение. Антон Германович сразу выделил несколько ключевых показателей, по которым Хакасия сегодня находится в числе лучших регионов страны. Профессионально указал и наши слабые стороны. От этой встречи у меня остались хорошие впечатления», — прокомментировал Зимин.

Он также заявил, что «Хакасии удалось доказать необходимость дополнительной финансовой поддержки в Минфине России»: «Ведь речь идет о сумме от 9 до 12 млрд рублей. Эти средства пойдут на сбалансированность бюджета».

Добавим, по данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию на 1 мая 2017 года — 22,9 млрд руб. При этом, как сообщало ранее ИА REGNUM, основные параметры республиканского бюджета на 2017 год сложились следующим образом: доходы — 21 916 151 тыс. рублей; расходы — 26 972 086 тыс. рублей; дефицит — 5 055 935 тыс. рублей.

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Сегодня, 31 мая, в правительстве Хакасии ИА REGNUM предоставили данные, что по темпам роста промышленного производства республика входит в первую десятку субъектов России и тройку лидеров среди сибирских регионов. Индекс промышленного производства за 2016 год составил 111,4% (средний по России — 101,3%). «Развитие региональной промышленности отразилось на увеличении доходной части бюджета. В результате собственные доходы выросли на 10% (1 млрд. 448 млн. рублей)», — говорится в сообщении властей региона.

Праздник хакасского языка

В республике учреждают День хакасского языка. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Хакасии.

31 мая и. о. министра национальной и территориальной политики региона Дмитрий Тодышев представил на сессии Верховного совета проект закона «Об установлении Дня хакасского языка».

«Главная цель нововведения — защита, сохранение, популяризация хакасского языка как государственного национального языка Хакасии, создание условий для изучения хакасского языка, формирование у жителей республики мотивации к изучению родного языка и литературы», — говорится в сообщении правительства республики.

Депутаты одобрили законопроект абсолютным большинством. Принятие закона после внесения ряда поправок планируется на очередной сессии Верховного совета Хакасии.

Планируется, что День хакасского языка будут праздновать 4 сентября, что связано с началом создания современной хакасской письменности.

«Названная дата связана с тем, что именно 4 сентября 1924 года приказом Хакасского уездного революционного комитета была утверждена специальная комиссия при уездном отделе народного образования, в задачи которой входило обеспечение исполнения постановления «О выработке хакасской письменности». Мы полагаем, что хакасский язык должен получать государственную поддержку. И само по себе принятие закона будет являться такой поддержкой», — сказал Тодышев.

В республиканском парламенте ИА REGNUM сообщили, что к законопроекту депутаты подготовили таблицу поправок, которыми присвоили празднику республиканский статус. Полномочиями по проведению праздничных мероприятий наделено правительство Хакасии.

«У нас есть День тюркской письменности и культуры, а дня хакасского языка не было. И об этом просили, в том числе и Совет старейшин хакасского народа», — подытожила председатель Верховного Совета по культуре, образованию и науке Лариса Карпова.