Великий Новгород, 31 мая, 2017, 17:39 — ИА Регнум. В предстоящей губернаторской кампании в Новгородской области «не будет прессинга и давления на глав районов, не будет использоваться административный ресурс для того, чтобы отстранить депутатов от оппозиционных партий». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, так считает секретарь Новгородского областного комитета КПРФ по идеологической работе, депутат Новгородской областной думы Ольга Ефимова, которую новгородские коммунисты намерены выдвинуть на губернаторский пост.

Герб Новгородской области

При этом Ефимова добавила, что прохождение муниципального фильтра сегодня зависит не только от политики федерального центра и от административного ресурса, но и от самих депутатов.

Об «абсурдности фильтра» заявил и лидер новгородских коммунистов Валерий Гайдым. «Уже сама власть ищет компромиссы, чтобы выборы были похожи на выборы и заинтересована в том, чтобы была конкуренция», — заявил он, отметив, что «в случае технического кандидата мы получим «митинский результат» (экс-глава региона Сергей Митин на выборах в 2012 году победил с результатом в 75,95%, обойдя малоизвестных конкурентов из ЛДПР и «Патриотов России» — прим. ИА REGNUM).

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Он также заявил, что КПРФ выступает за полную отмену муниципального фильтра.

«Мы принципиально против фильтра, против игры в эти проценты. 5 или 10 — неважно, если ты не угоден власти, не дадут и 3 процента подписей собрать. Главный фильтр — народный: сбор подписей. Идите в народ и там фильтруйтесь, со своими мыслями, идеями, программами, обещаниями», — заявил Гайдым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Ефимова выдвигалась от КПРФ на выборы губернатора Новгородской области и в 2012 году, но не смогла преодолеть 10-процентный муниципальный фильтр и собрать 173 подписи в свою поддержку.

О своём желании участвовать в выборах губернатора Новгородской области в 2017 году также заявил депутат Государственной думы РФ от ЛДПР Антон Морозов. Кроме того, «Единая Россия» в Новгородской области проводит праймериз, в которых участвуют временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин и глава Крестецкого района Новгородской области, президент Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» Сергей Яковлев.