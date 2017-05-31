Москва, 31 мая, 2017, 17:41 — ИА Регнум. МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 областях и республиках Российской Федерации. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Центрального регионального центра МЧС.

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

Сообщается, что 31 мая в МЧС от Росгидрометцентра России поступила информация об ухудшении погодных условий в ряде областей Центрального и Приволжского регионов.

Шквалистый ветер ожидается в Белгородской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Ярославской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Кроме того, предупреждение объявлено в Республике Марий Эл, Мордовии, Татарии и Пермском крае.

На территории этих регионов ожидаются обильные осадки, местами с грозами, возможен град, а также усиление ветра до 24 м/с.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая на Москву обрушился шквал. Стихия унесла жизни 16 человек. Более сотни человек получили ранения.