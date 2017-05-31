Ярославль, 31 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Он сменил на этом посту Наталью Смирнову, которая стала его заместителем. Василий Тубашов родился в 1977 году. В 2002 году окончил Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, в этом же вузе окончил интернатуру, ординатуру, аспирантуру по хирургии и защитил диссертацию.

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С сентября 2002 по сентябрь 2008 года работал в должности врача-хирурга в Городской клинической больнице № 3 города Москвы. С августа 2010 по октябрь 2012 года продолжил работу в должности врача-методиста организационно-методического отдела.

В 2012 году назначен заместителем главного врача Городской клинической больницы № 31. С июля 2015 по январь 2016 года занимал должность заместитель главного врача в Городской поликлинике № 209 города Москвы. В январе 2016 года назначен начальником отдела по работе с Западным административным округом города Москвы Дирекции Департамента здравоохранения.

«Ярославль — красивый город, но в нем больницы не используют свой потенциал полностью. В Москве медицинские учреждения используют его по максимуму, а в Ярославле еще предстоит большой фронт работы, и это интересно. Бывший главный врач больницы никуда не ушла. Она стала моим заместителем и помогает мне в работе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Василий Тубашов.

О планах работы в новой должности Василий Тубашов говорить не стал. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2016 года директором регионального департамента здравоохранения был назначен москвич Руслан Саитгареев 1983 года рождения. Тенденция на обновление и омоложение корпуса главврачей региона и их замену выходцами из Москвы, вероятно, будет продолжена, ожидаются новые назначения и в ряд других клиник.