Липецк, 31 мая, 2017, 17:39 — ИА Регнум. В Липецкой области с начала 2017 года в закрытом грунте было выращено почти 17 тысяч тонн овощей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, по этому показателю регион вышел на первое место в Центральном федеральном округе и на четвертом — в целом по стране.

Pixabay.com Теплица

По данным управления сельского хозяйства Липецкой области, в 2016 году регион произвел более 165 тысяч тонн овощей. Из них 26,3 тысячи тонн было выращено в закрытом грунте, то есть в теплицах.

Сейчас в Липецкой области работают три крупных производителя овощей закрытого грунта: в Липецком, Данковском и Елецком районах. Общая площадь теплиц составляет около 43,3 га, а к концу 2017 года в эксплуатацию введут новые теплицы (в Усманском районе), и их площадь достигнет 90 га. В 2018 году планируется начать строительство теплиц в Краснинском районе.

Запланировано, что до 2020 года общая площадь теплиц в регионе составит более 200 га. Ежегодно в закрытом грунте липчане будут выращивать около 194 тыс. тонн овощей.

Все тепличные комбинаты области сейчас работают по контрактам с торговыми сетями: продукция поступает в сетевые магазины в Липецкой области и других регионах.

Производство овощей закрытого грунта в Липецкой области в последние годы администрация называет одним из приоритетных направлений сельского хозяйства.

Это перспективное направление, которое через несколько лет позволит региону стать одним из ведущих российских производителей овощей закрытого грунта. Таким образом, мы успешно выполняем заявленный Президентом России курс на импортозамещение продовольственной продукции», — считает глава администрации области Олег Королев.