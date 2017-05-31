Москва, 31 мая, 2017, 17:28 — ИА Регнум. К концу 2017 года доля новейшего вооружения и техники в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) России достигнет 66%, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии военного ведомства.

Mil.ru Ракетные комплексы «Ярс»

По словам Сергея Шойгу, в настоящее время интенсивно проводится перевооружение четырех соединений РВСН на ракетные комплексы «Ярс» мобильного и шахтного типа.

Это позволит к концу 2017 года довести долю современного вооружения и военной техники в составе РВСН до 66%, уточнил министр обороны России.

Напомним, ранее представители Минобороны сообщали, что к 2020 году оснащенность современным оружием и техникой Вооруженных сил России должна достигнуть уровня 70%, а доля новейшего вооружения в РВСН будет доведена до 100% уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, ракетному комплексу «Ярс» будет принадлежать одна из ключевых ролей стратегического ядерного сдерживания. В ракетных комплексах реализована возможность противоракетного траекторного маневра для уклонения от перехватчиков ПРО.

По одной из самых распространённых версий, аббревиатура «Ярс» расшифровывается как «ядерная ракета сдерживания».

Принятие на вооружение этого комплекса и его модернизированных вариантов усилит боевые возможности ударной группировки российских Стратегических ядерных сил.