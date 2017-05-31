Анкара, 31 мая, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Три турецких солдата погибли в юго-восточной провинции Диярбакыр, 31 мая сообщает Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности Турции.

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В провинции Диярбакыр произошли столкновения с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК). Ранее в оборонном ведомстве Турции заявили, что в результате авиаудара ликвидированы два боевика РПК в районе города Лидже, расположенного к северу от административного центра Диярбакыр.

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Напомним, Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США и Европейском союзе. С 1984 года РПК ведет борьбу за создание автономии в составе Турции.

С момента начала столкновений боевиков РПК с силами безопасности Турции погибли более 40 тыс. человек.