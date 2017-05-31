Москва, 31 мая, 2017, 17:20 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило, что Москва выдворит из страны пятерых молдавских дипломатов в ответ на аналогичные действия Кишинёва. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Eurasianews.md Флаги России и Молдавии

Сообщается, что 31 мая в МИД РФ был вызван советник-посланник посольства Республики Молдавия в Российской Федерации Николай Мыйня. На Смоленской площади ему вручили ноту, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинёва пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены персонами нон грата и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трёхдневный срок.

МИД РФ надеется, что Кишинёв осознает контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении России и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, который идёт вразрез с принципами партнёрства и взаимного доверия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая министерство иностранных дел Молдавии выслало из страны пятерых российских дипломатов.

Президент Молдавии Игорь Додон, который вскоре прибудет на XXI Петербургский международный экономический форум, надеется обсудить с президентом России Владимиром Путиным ситуацию с высылкой российских дипломатов.

Также Додон обратился к властям России с просьбой не поддаваться на провокации со стороны правительства Молдавии в связи с произошедшим.