Горячий Ключ, Краснодарский край, 31 мая, 2017, 17:07 — ИА Регнум. В Краснодарском крае состоялся суд над бывшим полицейским, которому пришлось ответить перед правосудием за ряд тяжких преступлений. Экс-инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Горячему Ключу Ивана Сорокоумова осудили на 23 года колонии строгого режима, из них первые семь лет злоумышленник проведёт в тюрьме.

(сс) succo Суд

По информации регионального управления СКР, бывший страж порядка лишен специального звания — лейтенант полиции. Также в исправительном учреждении Сорокоумов пройдет курс лечения от педофилии с садистскими наклонностями, передаёт корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

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Убив школьницу, полицейский пошел дежурить на линейку 1 сентября

Уголовное дело в отношении тогдашнего 24-летнего инспектора по п."б» ч.4 ст.131, п."б» ч.4 ст.132, пп."в, к» ч.2 ст.105, ч.5 и ч. 4 ст.134 УК РФ. Суд признал Сорокодумова виновным в изнасиловании, совершении насильственных действий сексуального характера и убийстве 12-летней девочки и половом сношении с другой несовершеннолетней. Ещё за одно преступление против половой неприкосновенности ещё одной девочки бывшему стражу порядка пришлось ответить вместе с соучастником — его 26-летним знакомым Сергеей Калгановым. Последнему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Как доказано в суде, знакомую 12-летнюю девочку Сорокоумов изнасиловал 31 августа 2016 года, отвезя на своей машине на окраину Горячего Ключа. В это время мать школьницы уже обратилась в полицию с заявлением об исчезновении своей дочери, правоохранители начали её поиски. Опасаясь быть разоблачённым, злоумышленник в погонах отвёз девочку в район станицы Саратовской, где убил ребёнка, а тело сбросил со склона у реки.

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Стало известно о новых жертвах насилия полицейского из кубанского города

Как выяснилось в ходе следствия, насилию со стороны Сорокоумова девочка подвергалась и ранее. Свою жертву полицейский с угрозами вывозил в безлюдные места.

В начале 2015 года он вместе со своим знакомым Калгановым совершил половое сношение, а после развратные действия 14-летней девочкой, с которой они познакомились в социальной сети. Также в феврале и в марте 2015 года Сорокоумов совершил половые сношения с другой несовершеннолетней.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе расследования дела дознаватели допросили порядка 100 свидетелей, провели 27 судебных экспертиз. Объём уголовного дела составил 18 томов. В суд материалы были переданы в середине декабря 2016 года.