Тегеран, 31 мая, 2017, 17:03 — ИА Регнум. Стоимость проекта была признана чрезмерной, за 15 лет необходимо вложить примерно $15−20 млрд, заявил заместитель директора Иранского космического агентства Мохаммад Хомаюн Садр.

Alaraby.co.uk Иранская космическая программа

Напомним, в январе 2013 года Иран отправил в космос обезьяну. В Тегеране заявили, что к 2018 году может состояться первый суборбитальный полёт иранских космонавтов.

О разработке пилотируемого космического корабля было объявлено в 2013 году. Первый полёт на орбиту был запланирован на 2020−2021 года.