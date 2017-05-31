Москва, 31 мая, 2017, 16:47 — ИА Регнум. Пять сотрудников посольства Молдавии в России объявлены «persona non grata» и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок. Как сообщили в пресс-службе МИД РФ, соответствующая нота была передана 31 мая советнику-посланнику молдавского посольства Николаю Мыйне, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В российском МИДе отметили, что это стало ответом на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева. Российская сторона «выразила надежду, что в Кишиневе осознают контрпродуктивность своих недружественных действий в отношении Российской Федерации и деструктивный характер предпринятого молдавской стороной шага, идущего вразрез с принципами партнерства и взаимного доверия».