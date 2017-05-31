Душанбе, 31 мая, 2017, 16:39 — ИА Регнум. В первых военных учениях, организованных антитеррористическим центром СНГ, участвуют вооруженные силы стран Содружества. Финальный этап этих маневров проходит на полигоне Ляур в Таджикистане. С 30 мая он вступил в свою активную фазу.

Vitaly V. Kuzmin Пусковая установка комплекса «Искандер-М» в транспортном положении

Боевые расчеты Российских комплексов «Искандер-М» уже совершили туда ночной марш и заняли стартовые позиции.

1 июня ракетчики выполнят боевой пуск по целям, обнаруженным разведкой в зонах активности условного противника, сообщил Ярослав Рощупкин.

Со стороны России в этих учениях принимают участие порядка двух тыс. военнослужащих, более 300 единиц военной техники, в том числе 30 вертолётов и самолётов.

Стоит отметить, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» переброшены в Таджикистан впервые за свою историю.

Центральной задачей учений «Душанбе — антитеррор» является отработка методов уничтожения террористических групп, борьба с незаконными вооруженными формированиями в условиях горной местности, а также основных элементов миротворческих миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, каждая общевойсковая армия Вооруженных сил России имеет в своем составе ракетную бригаду оперативно-тактических комплексов «Искандер». Они способны с высокой точностью поражать цели на расстоянии до 500 км. «Искандеры» могут применять как аэробаллистические, так и крылатые ракеты.