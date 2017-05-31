Смоленск, 31 мая, 2017, 16:30 — ИА Регнум. 569 граждан иностранных государств были незаконно зарегистрированы граждан на территории производственных помещений в Сафоновском районе Смоленской области. Регистрацией занимались двое местных жителей — один из них, являясь директором частной фирмы, арендовал производственные помещения, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

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Все помещения были для проживания непригодными, а мигранты, зарегистрированные там, по месту прописки не жили.

Как сообщается, подозреваемые сначала зарегистрировали 66 иностранцев, а затем, по различным адресам арендованных помещений, фиктивно зарегистрировали еще 503 человека.

В пресс-службе УМВД подчеркнули, что это крупнейший за последнее время канал легализации незаконных мигрантов, перекрытый за последнее время.

В отношении жителей Смоленской области, которые занимались незаконным бизнесом, возбуждены уголовные дела. Одному из подозреваемых предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 322.1 и пунктом «а» части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («Организация незаконной миграции») и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второму подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Проблема незаконной миграции для Смоленской области актуальна еще и в связи с близостью к государственной границе, также регион граничит и с Московской областью — одним из самых популярных регионов для иностранных рабочих. Фиктивная же регистрация создает массу проблем, прежде всего, для правоохранителей: в таких случаях невозможно отследить, где человек находится.

В 2017 году правоохранители зафиксировали резкий рост числа случаев фиктивной регистрации мигрантов. Так, по данным, которые на днях привел заместитель начальника УМВД России по Смоленской области — начальник полиции Александр Мешков, с начала 2017 года в регионе было возбуждено 134 головных дела по фактам фиктивной регистрации, тогда как за тот же период 2016-го — всего 19.

Одной из причин сложной ситуации правоохранители и чиновники называют уведомительный порядок регистрации: заявление на регистрацию отправляется почтой при предъявлении документов на право собственности жилым помещением, а организации и вовсе могут регистрировать сотрудников, сообщая лишь свой юридический адрес.

Тогда же глава региона Алексей Островский заявил, что намерен предложить Смоленской областной думе обратиться с законодательной инициативой в федеральные органы законодательной власти с тем, чтобы устранить пробелы в законодательстве, регулирующем постановку граждан на учет юридическими лицами.

По официальным данным Смолстата, в 2016 году число иностранных мигрантов в Смоленской области по сравнению с 2015-м годом сократилось в 1,7 раза — преимущественно за счет снижения потока с Украины. Всего в 2016 году в Смоленск въехали 22,9 тыс. человек, 22,7 тыс. человек — уехали. Более половины, 51,4%, от всех граждан, приехавших в Смоленскую область, приходится на жителей других регионов Российской Федерации. Еще 40,5% от общего потока мигрантов составили граждане стран СНГ, 8,1% — других зарубежных стран.