Бишкек, 31 мая, 2017, 16:28 — ИА Регнум. Парламент Киргизии поддержал в третьем (финальном) чтении внесение в законодательство изменений, в соответствии с которыми выборы президента этой среднеазиатской страны должны быть перенесены с 19 ноября на 15 октября. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

PavelD Карта-флаг Киргизии

За перенос выборов проголосовали 106 депутатов из 115 присутствовавших на заседании, против — 9 народных избранников. Для окончательного принятия поправок необходимо, чтобы его подписал действующий глава государства Алмазбек Атамбаев.

Также в законопроекте предлагается увеличить размер залога для кандидатов в президенты Киргизии в 10 раз — со 100 тыс. до 1 млн сомов (83,33 тыс. до 833,33 тыс. рублей по текущему курсу).

Помимо этого документ предусматривает поднятие с 2020 года избирательного порога для партий во время выборов депутатов республиканского парламента с 7% до 9%. Этот пункт вызвал наибольшие споры среди парламентариев. Некоторые из них считают, что это «может стать препятствием для становления новых политических сил и формирования молодых лидеров».

ИА REGNUM напоминает, что изначально выборы главы государства в Киргизии были запланированы на 19 ноября 2017 года. За пост президента намерены потягаться бывший премьер-министр и лидер партии «Ак Шумкар» Темир Сариев, экс-глава Министерства чрезвычайных ситуаций и председатель партии «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев, бывший руководитель киргизстанского Кабмина и глава фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбек Бабанов, а также лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, находящийся в СИЗО из-за возбужденного против него уголовного дела о коррупции и мошенничестве.