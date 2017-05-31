Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 16:39 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемых в пособничестве терроризму четверых выходцев из Средней Азии. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского городского суда.

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Суд продлил арест Искандера Нурбаева, арестованного 7 апреля, Атабека Рустамова, арестованного днем ранее, Айжигита Айтматова, взятого под стражу 15 апреля, а также Ферузы Инакова.

Арест всем продлен до 4 сентября 2017 года. Все четверо обвиняются по части 1 статьи 205.1 УК РФ в содействии террористической деятельности.

Как сообщалось, в течение двух недель после теракта в петербургском метро в городе были задержаны и арестованы судом 10 выходцев из Средней Азии, подозреваемых в пособничестве террористам путем вербовки и склонению граждан к участию в деятельности группировок «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По версии следствия, с ноября 2015 года по настоящее время они вербовали преимущественно выходцев из Средней Азии для совершения преступлений террористической направленности и вовлечение в деятельность запрещенных в России организаций.

Всем фигурантам дела о вербовке террористов грозит до 10 лет лишения свободы.

ОБНОВЛЕНИЕ:

Вопрос о продлении ареста другим фигурантам уголовного дела о пособничестве терроризму был рассмотрен 1 июня.

В итоге Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей в отношении Баходира Мадрахимова, Азизбека Рустамова, Журабека Муратова, Исламбека Ойбека, Шухрата Сатымбаева до 4 сентября 2017 года.

Все они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 205.1 УК РФ.