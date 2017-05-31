Москва, 31 мая, 2017, 16:30 — ИА Регнум. В связи с наступлением лета и связанной с этим повышенной угрозой стихийного возникновения пожаров, специальные пожарные поезда Московской железной дороги (МЖД) переходят на особый режим работы, предполагающий повышенную готовность к любым нестандартным ситуациям, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московской железной дороги.

Сергеев Павел Пожарный поезд

Летом 2017 года на МЖД ежедневно на дежурство будут выходить 175 человек. Подготовка к сезону началась в марте — экипажи поездов обеспечили специальными пайками, рассчитанными на автономную работу в течение трех суток, пополнили запасы огнетушащих средств и горюче-смазочные материалы. В состав пожарных поездов включили 10 дополнительных цистерн, что позволило увеличить запас огнетушащих веществ со 120 тонн до 180.

Все пожарные поезда филиала «ФГП ВО ЖДТ России» на МЖД прошли ремонт, проверку межведомственной комиссии и получили оценку «Готовы к работе в летний пожароопасный период 2017 года». Технические службы осуществили необходимый осмотр, ремонт, обслуживание пожарной техники и вспомогательного оборудования.

Кроме того, в 2017 году ожидается поступление двух новых подвижных составов, которые отправят на замену пожарных поездов станций Александров и Орехово-Зуево. Всего с 2012 года на Московскую железную дорогу поступило девять новых пожарных поездов с новым мощным оборудованием и техникой.

Для улучшения санитарно-бытовых условий экипажей пожарных поездов, с 2015 года на станциях Москва-Товарная-Киевская и Орехово-Зуево возведены новые двухэтажные модульные здания. В 2017 году запланировано строительство еще двух подобных зданий на станциях Бекасово и Брянск.

Напомним, в 2016 году пожарные поезда 27 раз выезжали на тушение пожаров сухой травы и лесных массивов вне полосы отвода с угрозой распространения огня на инфраструктуру железной дороги.

Площадь потушенных пожаров — 5 тысяч 500 квадратных метров. Кроме того, перед началом летнего сезона специалисты «ФГП ВО ЖДТ России» на Московской железной дороге проверили противопожарное состояние детских лагерей.