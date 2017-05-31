Таруса, Калужская область, 31 мая, 2017, 16:21 — ИА Регнум. Церемония специального гашения филателистической продукции состоялась сегодня, 31 мая, в Тарусе в рамках празднования 125-летия Константина Паустовского. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель УФПС Калужской области — филиал ФГУП «Почта России» Ольга Строк, в мероприятии приняла участие директор Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского Анжелика Дормидонтова.

Пресс-служба УФПС Калужской области Почтовая продукция, выпущенная к юбилею Константина Паустовского. Почтовый конверт

К юбилею писателя почтовики выпустили конверт с оригинальной маркой. В качестве элемента оформления марки использован портрет К.Г. Паустовского на фоне собрания сочинений, на основной иллюстрации конверта изображены обложки книг и полевые цветы.

«Дополнительно к конверту по заказу Калужского филиала Почты России при содействии тарусского музейно-краеведческого центра «Дом Позняковых» выпущены два вида немаркированных почтовых карточек с изображением дома-музея Константина Паустовского в Тарусе. Специальное гашение в почтовом отделении Тарусы проводится специальным почтовым штемпелем с фиксированной датой, содержащим текст и рисунок, приуроченный к юбилею», — заявила Ольга Строк.

Пресс-служба УФПС Калужской области Почтовая продукция, выпущенная к юбилею Константина Паустовского. Почтовая карточка

Напомним, в Тарусе Константин Паустовский жил с 1954 года. Здесь им были написаны повести «Время больших ожиданий», «Бросок на юг», главы из «Золотой розы», множество новелл и статей. 30 мая 1967 года К. Г. Паустовскому присвоено звание «Почётный гражданин города Тарусы». Согласно завещанию Паустовский похоронен на местном кладбище.