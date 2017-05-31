Ереван, 31 мая, 2017, 16:13 — ИА Регнум. Запрет на курение в общественных местах, подорожание сигарет, страшные картинки на пачках, запрет на рекламу сигарет — такие меры намерено принять правительство Армении в рамках борьбы с курением.

John Loo

По словам министра здравоохранения Армении Левона Алтуняна, который присутствовал сегодня, 31 мая, на мероприятии под звучным лозунгом «Табак — наш общий враг», приуроченном к международному дню без курения, власти страны планируют сократить число курильщиков в стране на 30−40%. Для этого в ноябре 2017 г. на рассмотрение парламента будут представлены соответствующие законодательные инициативы.

По словам Алтуняна, министерство представило на рассмотрение правительства стратегическую программу по борьбе с табакокурением, предусматривающую четыре компонента — законодательный, международный, рекламно-психологический и здравоохранительный. В рамках стратегии предусмотрена разработка законодательства о запрете курения во всех закрытых общественных местах.

Нельзя будет курить не только возле некурящих, а вообще нигде. Многие страны Европы и ЕАЭС уже ввели подобные запреты, и мы намерены также внедрить в Армении подобную культуру, которая может встретить противодействие. Но мы к этому готовы», — сказал глава Минздрава.

Как считает министр, наиболее продуктивным шагом в борьбе с курением является «удар по карману» курильщика, а не психологическое воздействие.

Именно поэтому, по его словам, рассматривается также возможность повышения налогов на табачную продукцию, что приведет к росту цен на сигареты.

«Мы не считаем, что подобная мера приведет к сокращению семейного бюджета, наоборот, это поощрит людей бросить курить и как следствие пополнит семейный бюджет в среднем на 250 тысяч драмов ежегодно», — сказал Алтунян.

Кроме этого планируется полный запрет рекламы сигарет и нанесение на пачки страшных картинок о вреде курения.

В Армении и сейчас действуют запреты на курение, например, за рулём автомобиля. Но как показывает практика закон фактически не действует: курящих за рулём водителей практически не штрафуют.

Уже сейчас есть опасения, что правительство под видом борьбы с курением хочет повысить налоги на сигареты, а запрет на курение в общественных местах так и останется на бумаге.

Кроме того, импорт табачных изделий в Армении является сверхприбыльным бизнесом, а импортёров связывают с верхними эшелонами власти.

Согласно последним статистическим данным, в Армении 26% взрослого населения Армении (старше 16-ти лет) — регулярные (ежедневные) курильщики. Доля мужчин здесь составляет 53%. Такая картина табачной зависимости среди мужчин в стране обуславливает высокий показатель заболеваемости такими болезнями, для которых основным фактором риска является использование табака. А в Ереване курит 7−8% женщин; однако в областях курящих женщин меньше. Также отмечается, что 26% 17-летних подростков в Армении — регулярные курильщики, 11% — пробовали курить хотя бы один раз.

Статистические данные показывают, что ежегодно в стране регистрируется около 55.000 новых случаев сердечно-сосудистых заболеваний, одним из виновников которых является курение.